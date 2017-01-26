環球航海賽 航海家汝瓦雍刷新世界紀錄
法國航海家汝瓦雍和他的Idec Sport團隊今天在環球航海大賽「儒勒‧凡爾納航海錦標賽」（Jules Verne Trophy）脫穎而出，以40天的成績改寫不靠港航海環繞世界的紀錄。
美聯社和SAIL-WORLD網站報導，汝瓦雍（Francis Joyon）在當地時間上午9時前，抵達位於法國韋桑島（Ouessant Island）外海的終點線，刷新前一次世界紀錄，足足超前了4天多。
汝瓦雍以40天23小時30分鐘又30秒的成績，打破法國航海家佩洪（Loick Peyron）2012年創下45天13小時42分鐘又53秒的紀錄。
這項環球航海大賽的名稱，是以撰寫「環遊世界八十天」（Around the World in Eighty Days）小說作者儒勒‧凡爾納的姓名來命名，開放所有類型的船隻參賽，沿途經過南非好望角（Cape of Good Hope）、澳洲盧文角（Cape Leeuwin) 和智利合恩角（Cape Horn）。（譯者：中央社劉文瑜）1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。