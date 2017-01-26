環球航海賽 航海家汝瓦雍刷新世界紀錄

法國航海家汝瓦雍和他的Idec Sport團隊今天在環球航海大賽「儒勒‧凡爾納航海錦標賽」（Jules Verne Trophy）脫穎而出，以40天的成績改寫不靠港航海環繞世界的紀錄。

美聯社和SAIL-WORLD網站報導，汝瓦雍（Francis Joyon）在當地時間上午9時前，抵達位於法國韋桑島（Ouessant Island）外海的終點線，刷新前一次世界紀錄，足足超前了4天多。

汝瓦雍以40天23小時30分鐘又30秒的成績，打破法國航海家佩洪（Loick Peyron）2012年創下45天13小時42分鐘又53秒的紀錄。

這項環球航海大賽的名稱，是以撰寫「環遊世界八十天」（Around the World in Eighty Days）小說作者儒勒‧凡爾納的姓名來命名，開放所有類型的船隻參賽，沿途經過南非好望角（Cape of Good Hope）、澳洲盧文角（Cape Leeuwin) 和智利合恩角（Cape Horn）。（譯者：中央社劉文瑜）1060126

(中央社)