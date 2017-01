環球航海賽 航海家汝瓦雍刷新世界紀錄

法國航海家汝瓦雍和他的Idec Sport團隊今天在環球航海大賽「儒勒‧凡爾納航海錦標賽」(Jules Verne Trophy)脫穎而出,以40天的成績改寫不靠港航海環繞世界的紀錄。

美聯社和SAIL-WORLD網站報導,汝瓦雍(Francis Joyon)在當地時間上午9時前,抵達位於法國韋桑島(Ouessant Island)外海的終點線,刷新前一次世界紀錄,足足超前了4天多。

汝瓦雍以40天23小時30分鐘又30秒的成績,打破法國航海家佩洪(Loick Peyron)2012年創下45天13小時42分鐘又53秒的紀錄。

這項環球航海大賽的名稱,是以撰寫「環遊世界八十天」(Around the World in Eighty Days)小說作者儒勒‧凡爾納的姓名來命名,開放所有類型的船隻參賽,沿途經過南非好望角(Cape of Good Hope)、澳洲盧文角(Cape Leeuwin) 和智利合恩角(Cape Horn)。(譯者:中央社劉文瑜)1060126

(中央社)