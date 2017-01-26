2017陸春節宣傳片《樂享春節》 全球放映

新春將至，去年BBC拍攝的紀錄片《中國春節——全球最大的盛會》，掀起一股全球熱潮，今年則在農曆丁酉雞年春節之際，該片的中國製作方五洲傳播中心，再度策劃推出一部全新風格的光影互動短片《樂享春節》，不僅在國內外各大視頻網站熱播，春節期間還將登陸紐約時代廣場，向世界同慶春節。

這部3分鐘的短片，透過手繪年畫、中國民族舞蹈與三維投影技術的創新結合，創造了一種全新的表現形式，也給予了觀眾耳目一新的感官體驗。其中，兩位舞蹈演員在中國版圖上翩翩起舞，以呈現一幅在中國廣袤大地上豐富多彩的文化民俗和喜慶祥和的春節圖景。

(旺報)