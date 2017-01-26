做好最壞打算 劉鑾雄再贈735億商城給甘比
香港富商劉鑾雄去年11月和呂麗君正式分手，立刻迎娶另一女友甘比（陳凱韻），他為防未來呂麗君動用法律途徑爭產，貼心送上100億港幣（約410億台幣)給甘比母子打官司用，今(26日)港媒再爆劉鑾雄又過戶名下價值約180億港幣（約735億台幣）的商城「The One」給妻子，使甘比晉升為千億富婆。
劉鑾雄稍早對香港《蘋果日報》證實已過戶「The One」商城給甘比，他近年來身體狀況不佳，因此格外替甘比著想，直言：「做好最壞打算，所以我最近給鳴煒（劉鑾雄長子）、甘比母子超過千億港幣，讓他們有依靠」。
而甘比先前獲得劉鑾雄所贈的百億港幣，加上股票等，如今推估身家超過1200億，是名副其實的千億富婆，此外有人爆料「The One」商城當初命名與劉鑾雄舊愛李嘉欣有關，他則親自澄清商城命名他從未參與，「這說法完全是錯的！」
(中時電子報)
關鍵字：劉鑾雄
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