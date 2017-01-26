克宮：川普就職後 美俄尚無直接接觸

我要評比

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天指出，在美國總統川普就職之後，白宮和克里姆林宮尚未直接接觸。

培斯科夫在和記者的電話會議中說：「目前雙方尚無政府階層的接觸，目前還沒有，這樣的接觸還有待建立。」

「例行外交工作正進行中，我方駐美大使館不斷發揮功能，他們經常和美國國務院的對口官員接觸。」

培斯科夫並指出，川普政府宣布在敘利亞境內建立難民安全區之前，並未與俄方商議。

他告訴記者：「沒有，我們的美國夥伴並沒有和我們商議，這是美方的獨立決定。」

「重要的是，這不可使難民的處境惡化，但也許所有後果都應該加以衡量。」1060126

(中央社)