納吉農曆新年賀詞 願大馬和諧繁榮

隨著華人農曆新年到來，馬來西亞首相納吉也向大馬華人祝賀「恭喜發財」，除了希望新一年國運更吉祥外，也希望所有民族能互相尊重，共創和諧繁榮的社會。

他今日在臉書上傳一則農曆新年獻詞的錄影，除了祝願大馬華人能開心團聚慶祝新年外，也希望最終將大馬打造成更成功、繁榮及和諧的國家

另一方面，納吉坦承雖然大馬目前面對諸多國內外的挑戰，但憑藉穩健的經濟基本面和良好的財政和金融政策，預料今年國內經濟成長可達到4.5%至5%目標。

他相信今年的經濟前景會好轉，尤其大馬政府積極提高國家財政收入，並減輕開支的措施已帶來積極的成效。

馬來西亞最大華人政黨馬華總會會長兼交通部長廖中萊，也發文祝賀大馬華人新年快樂，並表示多元特色是大馬珍貴的資產，而先輩都是以務實的付出，代代傳承這寶貴的資產，因此提醒大馬華人絕不能任意揮霍。

他希望大馬華人能守護中庸之道，落實於生活中，而在這條堅持中庸的路上，更是需要各族人民攜手並進。1060126

(中央社)