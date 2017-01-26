春節假期 南投縣11家醫院不打烊
春節連假，南投縣府衛生局關心民眾就醫問題，協調縣內11家醫院，在春節期間維持正常急診及住院服務，1月27日（除夕）至1月29日（初二），衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、南基醫院、佑民醫院、台中榮總埔里分院等5家急救責任醫院，維持上午門診。
衛生局長黃昭郎表示，春節期間，民眾若有身體不適，可視狀況優先至門診看診，若需急診也別擔心，醫師評估後會依患者需求，師提供醫療服務；此外，提醒使用慢性病連續處方箋的民眾，提前領藥因應春節假期。
黃昭郎表示，春節期間各醫院門急診時間，可至衛生局網站「活動快訊」參閱。
另外，衛生福利部中央健康保險署，已建置「全民健保行動快譯通APP」提供民眾更便利、快速的e化查詢管道，也可透過電腦上「春節假期就醫安心」專區查詢，也可利用免付費專線電話0800-030598查詢。
民眾如有輕微急症，如感冒、腸胃炎等，請多利用附近的診所就醫，方便又省時，就醫前，記得先查詢開診時間。
(中時)
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