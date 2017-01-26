杜特蒂保護傘強大 3惡警涉勒索沒丟差

菲律賓當局今天表示，被控搶劫及勒索的3名員警已被調職，而非停職或解職。這令各界大為擔憂，執行菲國總統杜特蒂奪命掃毒令的暴警宛如拿到免死金牌。

在這項懲處宣布之際，菲律賓參議院正就一名南韓商人遭謀殺案展開調查，據傳行凶的是曾勒索他妻子的反毒員警。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰的批評者表示，杜特蒂一再誓言，員警若因殺死毒犯遭起訴將全力保護他們，讓貪腐員警更加膽大包天。這場掃毒行動已奪走超過6000條人命。

警方今天發表聲明指出，杜特蒂親自下令，將3名被控上週在馬尼拉向一對母子勒索12萬披索（2400美元）的員警調職，下放至暴力猖獗的菲國南部。

3人的長官、菲國城市奎松（Quezon）警長艾里薩（Guillermo Eleazar）在聲明中說：「這是市警持續肅清內部的行動。」

但菲律賓民答那峨島自治區首長哈塔曼（Mujiv Hataman）本月曾說：「我們要的是精英員警與我們站在同一陣線，而非最爛員警。」1060126

(中央社)