杜特蒂為韓商之死道歉：惡警人頭送南韓

菲律賓總統杜特蒂為惡警綁殺韓商案道歉，並揚言會把惡警的頭送到南韓。

杜特蒂今天在南部省份視察新建火力發電廠時向在場南韓僑民說，「我為你們同胞的死道歉，但我保證，犯案者將會入獄，他們會被判最高刑罰。」

去年10月18日，數名警察假掃毒之名，在安格利斯市（Angeles）綁走了韓國商人Jee Ick Joo，將他殺害後還向家屬勒贖，全案仍在偵辦中。

他繼續說，為此案入獄的警察「最好是逃獄，我不會放過你們，我會把你們的人頭寄到韓國！」

杜特蒂的意思是，惡警如果企圖逃獄，正好可讓看守者將他們就地正法。

菲國不時傳出嫌犯或囚犯在警察押解途中「奪槍」或「企圖脫逃」，而被警察擊斃。但部份民眾認為，這些都只是警察想要當場殺掉嫌犯的理由。

這是杜特蒂首次就此案發表公開談話。「假辦案真勒索」惡行重創菲國警方形象，也讓更多類似案件浮出檯面。

去年12月30日，再有3名南韓人被惡警以反賭名義抓走，勒索了30萬披索（約新台幣21萬元）之後放人。南韓人的家傭疑與惡警勾結。1060126

(中央社)