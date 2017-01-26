圖輯》春運啟動 返鄉民眾湧現

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不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾，也有民眾離情依依。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始湧現的車潮。（鄧博仁攝）

不少民眾選在小年夜返鄉過春節，除了在國道湧現大批車潮，台北車站及台北轉運站下午也開始出現提著行李要搭車返鄉的群眾。

(中時)