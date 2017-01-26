前歐洲議長民調高 梅克爾面臨大挑戰
前歐洲議會議長舒爾茲，儘管尚未獲得黨團正式提名為德國總理候選人，但最新民調顯示，他與尋求第4任任期的現任總理梅克爾支持率都為41%，為梅克爾帶來極大壓力。
隸屬德國社會民主黨（SPD）的舒爾茲（Martin Schulz），黨內最大勁敵，也是該黨黨魁、副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）日前出乎意料地宣布，不會角逐總理職務，並公開推薦舒爾茲為該黨總理候選人，為舒爾茲出馬參選開了大路。
根據德國第一電視台（ARD）委託民調機構Infratest Dimap於昨天進行的民調顯示，如果現在能直接投票選出下任總理，支持梅克爾（Angela Merkel）的民眾和支持舒爾茲的平分秋色，都為41%。另有11%民眾尚未決定。
儘管舒爾茲目前並非德國國會議員，也極少公開討論德國國內議題，但在可信度、同理心上他分別拿到65%與69%，都優於梅克爾；不過梅克爾的領導能力則較獲選民青睞。
德國畫報（Bild）的民調則有不同結果。根據這項委託民調機構INSA的民調顯示，40.5%的民眾支持梅克爾，挺舒爾茲的僅有25.5%，不過有高達1/3受訪者未表態。
這項民調也顯示，58%的受訪者認為，舒爾茲比嘉布瑞爾更適合代表社民黨出馬競逐總理大位。1060126
(中央社)
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