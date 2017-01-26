上海迪士尼擠爆 一度暫停售票

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上海迪士尼樂園今天遊客爆滿，上午10時，現場人潮讓園方停止售票，至中午12時才恢復售票。就算進入園內，熱門設施也要排隊超過3小時，遊客叫苦連天。

星島日報報導，由於學校已開始放寒假，上海迪士尼樂園每天都熱鬧無比，而小年夜這天，遊客更是多，園方中午恢復售票後，仍不斷呼籲未購票遊客擇日再來。

報導說，上海迪士尼園內各個遊玩項目都要排隊等待，一些熱門設施需要排隊2、3小時。其中，翱翔飛越地平線約需排隊210分鐘，是最難排到的設施。

此外，加勒比海盜沉落寶藏約需排隊130分鐘、創極速光輪約需排隊135分鐘、七個小矮人礦山車約需排隊165分鐘、小飛俠天空奇遇約需排隊90分鐘，都是熱門設施。

上海迪士尼度假區表示，對於上海迪士尼度假區在新春期間受到大家的熱情歡迎，感到非常高興。但建議遊客在到訪度假區前先查詢最新的票務情況。1060126

(中央社)