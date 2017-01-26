馬2月底再出訪 赴美智庫發表演講

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前總統馬英九辦公室證實，今天傍晚已接獲總統府公文，同意馬英九赴美演講申請。馬英九此行是應美國智庫及學術機構邀請，於2月28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓發表專題演講，3月11日返國。

馬辦公室表示，馬英九在紐約期間，將拜會亞洲協會（Asia Society）及美國外交關係協會（Council for Foreign Relations），並與恩師孔傑榮就兩岸關係與東亞局勢舉行討論。

3月6日在哈佛法學院東亞法研究中心（East Asian Legal Studies）及費正清東亞研究中心（Fairbank Center for East Asian Research）發表專題演講；3月7日拜訪華府的布魯金斯研究院（Brookings Institution），與前美國在台協會理事主席卜睿哲等兩岸關係專家學者針對兩岸關係及美中台三邊關係進行交流。

(中時)