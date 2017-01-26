貶值加資本管制 陸人民幣國際化遇挫

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今天公布的報告表示，中國大陸人民幣過去1年在貶值和政府資本管制的打擊下，退步1名，成為全球使用率排名第6的貨幣。

分析家表示，人民幣全球使用率排名下降，對野心勃勃想把人民幣推上國際舞台，和美元與歐元平起平坐的北京當局來說，是一大挫敗。

過去幾年來，北京在人民幣逐步國際化方面公認有所進展，但在國內經濟成長減速、美元走堅，以及追逐海外高獲利而流出中國的資本增加下，面臨新的挑戰。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）在「2016年人民幣國際化停滯」的報告中表示，去年12月人民幣在國際支付所占的比例，自2015年12月的2.31%降至1.68%。

SWIFT也表示，2016年人民幣支付額減少達29.5%。不過，SWIFT未提供相對應的整體數據。1060126

(中央社)