貶值加資本管制 陸人民幣國際化遇挫
今天公布的報告表示，中國大陸人民幣過去1年在貶值和政府資本管制的打擊下，退步1名，成為全球使用率排名第6的貨幣。
分析家表示，人民幣全球使用率排名下降，對野心勃勃想把人民幣推上國際舞台，和美元與歐元平起平坐的北京當局來說，是一大挫敗。
過去幾年來，北京在人民幣逐步國際化方面公認有所進展，但在國內經濟成長減速、美元走堅，以及追逐海外高獲利而流出中國的資本增加下，面臨新的挑戰。
環球銀行金融電信協會（SWIFT）在「2016年人民幣國際化停滯」的報告中表示，去年12月人民幣在國際支付所占的比例，自2015年12月的2.31%降至1.68%。
SWIFT也表示，2016年人民幣支付額減少達29.5%。不過，SWIFT未提供相對應的整體數據。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。