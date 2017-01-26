唐立淇寫進電影主題曲 笑認解憂吉祥物

賀歲片「健忘村」今天上映同步推出Q版LINE貼圖。星座專家唐立淇被寫進由演員林美秀演唱的電影主題曲「一片雲」歌詞，笑稱「我跟美秀都是解憂吉祥物」。

「健忘村」是導演陳玉勳自編自導，2度與監製李烈、葉如芬合作，金馬影后舒淇、張孝全、王千源、林美秀、楊祐寧等人打造古裝奇幻喜劇。描述一個遙遠村落，因神祕之客「天虹真人」帶來神奇寶物「忘憂神器」，引發一連串荒謬事件，更改變村子命運。

上映日同步推出手機通訊軟體LINE貼圖，購買下載就可有舒淇、張孝全、楊祐寧、王千源、林美秀等人Q版新年祝賀貼圖，不僅有新年吉祥話，也有「健忘村」經典台詞，像是「村長好」、「再等等」、「忘憂」等，還有舒淇甜笑恭賀新年快樂。

林美秀演唱主題曲「一片雲」，昨天發布引起網友點閱，被寫進歌詞的唐立淇也在社群網站臉書（facebook）表示，「我被健忘村這支可愛的片子給洗版了」，「重點是歌詞裡有我、有我、有我」，最後一句「還有煩惱，你就去問唐立淇」，完全打中她的虛榮心。

昨晚導演侯孝賢、易智言、鈕承澤、邱(王黎)寬等人捧場首映，有觀眾觀影過程發現後方笑聲超大，還笑個不停，回頭看發現是侯孝賢；易智言在臉書貼文直呼喜歡「健忘村」，向陳玉勳及其團隊致敬，並稱讚陳玉勳有種「庶民的天賦」。

曾以「總舖師」創下全台票房新台幣3億元佳績，陳玉勳表示，「健忘村」不是「總舖師2」，不一樣的故事，保證觀眾會喜歡。1060126

(中央社)