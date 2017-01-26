共軍戰機配置新型霹靂導彈
大陸官方媒體報導，中國或研製射程達400公里的新型空對空導彈；據了解，新型導彈為「霹靂-1X」，目前已配置在殲-11B及殲-16戰機。
官方《中國日報》報導，此前中國人民解放軍發佈配備不明導彈的殲-11B的照片，其中導彈的長度幾乎是長達22米的戰機長度的四分之一。據悉，照片去年11月拍攝於中國西北某次軍演期間。
英國將耗資約2.4億美元為F-35戰機裝備空對空導彈。《中國日報》指出，網上出現的殲-16照片中也裝備了同樣的導彈。殲-16是中國瀋陽飛機公司為海軍航空兵所研發的一款新型多用途戰機，為第4.5代戰機由瀋陽飛機公司研究及發展，改自蘇-30MKK戰鬥機。
軍事專家傅前哨向該報表示，中國或研製能夠打擊重要目標的新導彈，比如發生武裝衝突時遠離戰鬥區域的預警機和加油機。他還指出，世界上大部分現代空對空導彈能夠擊中約100公里開外的目標，而中國的新導彈射程有可能將達400公里。
傅前哨說：研製出這種新導彈將是中國人民解放軍空軍革新裝備的重大突破。同時他指出，該導彈可進入距地球表面20至50公里的平流層，並在未發現目標時繼續飛行，不進行打擊。
據了解，網路曾出現一張殲-11B戰鬥機攜掛超大型遠程空空導彈的畫面，而這種導彈前次曝光的時候是出現在殲-16戰鬥機機翼下。
據了解，這款新型空空導彈代號為「霹靂-1X」，採用變推力固體火箭發動機，設計指標要求攻擊400公里距離外。
該導彈能打擊機動性較差的大型目標時，採用衛星中繼制導，射程可達700公里，該導彈最大飛行速度可達5馬赫。
(中時電子報)
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