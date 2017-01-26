南投醫院設計健康年菜，高齡長輩開心吃

衛福部南投醫院營養師，為長輩設計健康年菜。（廖志晃翻攝）

家有長輩，年菜怎麼煮？衛福部南投醫院以在地食材，設計低脂、低鹽、低熱量、高纖維較軟質的健康年菜食譜，簡單料理，輕鬆上菜，讓牙口不好的長輩，「看得到，也吃的到」。

南投醫院營養師蔡玉思表示，高齡長輩的主食可添加蕃薯、山藥、紫米等食材，增加顏色、味道的變化，以及纖維的攝取。

可多選擇魚、蛋、豆腐等較軟的蛋白質來源；肉類長時間滷、燉或紅燒，軟爛、適口性更佳；魚類是很好的蛋白質來源，且油脂不多；青菜可選擇嫩葉的部分，當季的瓜類、蘿蔔也是不錯的選擇；避免油炸過的食物，以免食物質地變得乾硬而難以下嚥。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投縣高齡化情況全台排名第三，南投醫院針對長輩設計軟嫩適口年菜，也提醒大家，團圓飯切記勿暴飲暴食，並且保持適當運動幫助消化。

南投醫院營養師們設計的年菜食譜，材料、作法完整公告於南投醫院網站，歡迎民眾查詢。

(中時)