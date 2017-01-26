陸配過年曬紅包 展露在台灣幸福感
老公發紅包了！遠嫁來台的大陸配偶，近兩日紛在網路社群曬紅包，秀出自己從家人收到的幸福感，有的厚厚一疊，也有只薄薄兩張，沒拿到壓歲錢的，也各自發表感觸，原來不是丈夫不肯給，只因財政大權都在自己手上，有姊妹還打趣說，「該考慮一下，要不要發給老公壓歲錢？」
給壓歲錢是門社交學問，兩岸雖同過一樣的春節，但在紅包這禮俗上，價碼還是有些差別，尤其大陸近年經濟起飛，物價也跟著上漲，過去幾十塊人民幣的紅包已經都拿不出手，一兩百人民幣起跳已經是基本行情，另在台灣又要考量家族和諧和先生賺錢不易，該怎麼包給公婆和親戚，讓人煞費苦心。
包紅包的藝術是兩岸婚姻潤滑劑。有陸配曬出老公的紅包袋，裡頭不光有2萬台幣，還有大樂透和刮刮樂，讓她感到驚喜，不忘叮嚀別秀出來，怕害到別人的老公，此文PO出，讓不少陸配打趣回應「我該跳樓了，瞬間沒愛了。」還有陸配說，每年紅包老公不忘給娘家岳父岳母，即使沒回去也會轉帳，雖錢不多但心意讓她感動。
收到小孩給媽媽的紅包，也是陸配喜愛分享的幸福感。有陸配拍了張照片，紅包裡是5歲女兒送上最愛吃的益生菌；還有自稱是「心機老媽」陸配怕在已工作的小孩忘了包紅包，趁孩子未出門，悄悄放上紅包袋提醒。
不過，並非台灣老公都貼心，有陸配哀怨，嫁到台灣幾十年，從未收到老公一毛錢，拿了別人曬紅包照片抗議，老公竟然回說，「要紅包袋我很多。」
(旺報)
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