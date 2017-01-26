俄願售潛艦 菲防長：先研究有無需要
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天透露，為配合菲國軍事現代化計畫，俄羅斯國防部願意向菲國出售潛艦，但菲國將先研究有無需要。
羅倫沙納在記者會上說，「俄羅斯兜售許多武器，如軍艦、潛艦、戰機與直升機等，我們會依軍事現代化計畫考慮我們該買什麼。」
他說，國防部將研究菲國是否需要潛艦，再來決定要不要買。
菲律賓總統杜特蒂上任後開始與中國大陸及俄羅斯交好，他之前多次公開表示，如果美國不再為菲律賓提供武器，他就向俄羅斯採購。
杜特蒂預定於5月訪問俄羅斯，而羅倫沙納上個月曾到俄羅斯參觀軍事裝備。
羅倫沙納說，俄羅斯的潛艦性能頗佳，包括越南、印尼、馬來西亞等多個亞洲國家，就在使用俄製潛艦，「但我不確定我們是否買得起，這不在國防部的採購清單之中。」
他表示，就目前而來，菲國迫切需要的是用以打擊恐怖分子的快艇、狙擊槍、無人機、拆彈機器人等，在中國大陸提供的7億2000萬披索（約新台幣5億1400萬元）援助之下，馬尼拉已向北京提交採購清單。
羅倫沙納感嘆，菲國國防預算過去50年來一直不足，只佔國內生產毛額（GDP）的1.5%，而東南亞多數鄰國都在2%以上，「我希望國防預算在未來能提高至GDP的2.4%或2.5%。」1060126
(中央社)
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