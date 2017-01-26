春節出遊 樂園、休閒泡湯成首選
春節連假返鄉人潮即將啟動，據調查，由於今年假期時間較短，出國人數銳減，不少家庭預定享用豪華大餐或是國內小旅行來規劃春節出遊行程，受到年節氛圍的影響，今年電子票券業績與去年同期相較成長約4成，近兩週出遊用品需求量明顯攀升。
momo購物網表示，今年過年除夕至初二回暖，期間是最佳的走春氣候，觀察消費者挑選景點及飯店時，主要考量知名度、氣氛及CP值，因此五星級飯店吃到飽或是知名連鎖餐廳，都有不錯的銷售表現。
網購業者觀察，近期以休閒泡湯券及遊樂園券有明顯成長，多數消費者會一次購買多張票券，平均客單落在800-1500元，跟上月比較票券類商品成長約5成，戶外野餐用品成長近翻倍。
(旺報)
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