辜成允死亡案 檢察官下午再赴二殯勘驗遺體

台泥董事長辜成允赴晶華酒店參加喜宴，不幸摔下樓梯不治；台北地檢署為確認晶華飯店設施是否符合法規，釐清飯店有無涉業務過失致死刑責，繼昨天以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人後，今天下午再以證人身分傳喚營建署、台北市政府建築管理工程處2名承辦官員說明外，並親赴台北市立第二殯儀館勘驗辜成允的屍體傷勢，以釐清案情。

檢方根據目擊者證詞，指稱辜成允下樓梯時，靠近階梯中央偏右，並未攙扶扶手，下樓梯3至4階時，不慎失足向後仰躺倒地，後腦直接重創而失去意識，並以面部朝上，身體反轉180度、頭下腳上的姿勢滑下樓梯，造成頭部重創不治。

(中時)