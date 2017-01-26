集劉鑾雄萬千寵愛 37歲甘比成香港女首富
去年《富比世》（Forbes）雜誌公布香港50大富豪榜，金利豐行政總裁朱李月華以372億港幣（約1447億台幣）登上香港女首富寶座，不過在劉鑾雄新婚妻子甘比獲贈價值180億港幣(約735億台幣)的「The One」商場後，身價大躍進，以近400億港幣(約1556億台幣)身家，成為新科香港女首富。
去年正式升格為「劉太」的甘比，集劉鑾雄萬千寵愛於一身，先前就獲贈中半山帝景園、山頂歌賦山里道獨立屋、灣仔壹環、鰂魚涌太古城及將軍澳中心等房產，和高士美道大宅，總計約16億港幣房產。
近來劉鑾雄更陸續將名下財產轉給甘比，包括The ONE商場、20億美金美國債劵、深水灣3號獨立屋、肇輝臺12號項目，還有50億港幣讓甘比母女打官司用，坦言自知身體狀況不好，希望幫甘比最好打算，讓她以後有得依靠。
據《香港蘋果日報》報導，甘比加上180億港幣的The ONE商場，身價保守估計約400億港幣，擊敗去年香港女首富李月華的372億港幣，讓記者出生的甘比一躍成為香港最年輕女首富。
(中時電子報)
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