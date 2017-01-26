川普要美國第一 荷蘭大開第二玩笑
美國總統川普在就職演說中強調未來施政將是美國優先，荷蘭節目製作了一段影片嘲弄，大開「美國第一，荷蘭第二」玩笑。影片被網友大推後，還真的有人在白宮請願連署。
近來一段荷蘭節目製作向川普介紹荷蘭的搞笑影片，在網路瘋傳。短短幾天臉書的瀏覽人次已經高達4200萬人次，美國、德國、法國媒體也多所報導。荷蘭新聞（DutchNews）網站日前還一度因為太多網友上網觀看而當機。
這段以川普言論為嘲諷對象的短片，讓人見識到一向被認為冷漠的荷蘭人獨特的幽默感，從美墨築牆、鄙視女性、嘲弄殘疾人士，到就職典禮觀禮人數、稅務、北大西洋公約組織（NATO）全部拿來開玩笑。
以川普剛簽署的美墨邊境築牆計畫，影片裡就說，荷蘭早就蓋好了，不光是築牆，還造海。整個海洋都是荷蘭讓墨西哥人造的，造的海洋大到從月球就看得到，荷蘭造海技術無人能比。
影片還強調，荷蘭有個最棒的小人國。小人國小歸小，但絕對是全球第一，而且小人國裡的廣場也很小，可以很輕易就把廣場填滿，完全不像華盛頓特區的廣場，完全是在嘲弄川普就職典禮時，觀禮人潮稀稀落落。
影片還拿行動不便的荷蘭殘疾議員可藍斯瑪（Jetta Klijnsma）開玩笑，說川普一定會很樂意大為嘲弄她。這名議員可是一點也不覺得被冒犯，反而覺得影片相當有趣。
影片最後還搞笑地拜託川普，荷蘭可以理解他的美國第一目標，但之後可以讓荷蘭第二嗎？
影片不只大受網友好評，也給了民眾好點子。就有人上白宮請願網站提出「美國第一，荷蘭第二」的請願連署，如果這項連署能在2月23日前達到10萬人門檻，白宮就得回應這個請願議題。
這項請願表示，訴求很簡單，就是美國第一之後，能讓荷蘭第二。第二名是開放的，而荷蘭人非常友善地在其他人之前先提出來。「我們可以讓他們也變偉大，我們可以做得到」。1060126
(中央社)
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