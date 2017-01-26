總統初一回屏東發紅包 副總統赴聖家堂
農曆新年將至，總統蔡英文今年將首度以總統身分，回到屏東故鄉發福袋；蔡總統過年期間行程滿檔，南北走透透；副總統陳建仁大年初一也會赴天主教台北聖家堂發送福袋。
總統府日前公布春節一元紅包，封面為金蛋內有一隻彩色公雞，紅包設計成摺起來後可以成為立體三角形，代表「起家」的意義，總統蔡英文在春節期間將發送給民眾。
總統府今天敲定蔡總統春節行程，蔡總統大年初一上午將回屏東車城福安宮及楓港老家發福袋；大年初一下午，轉往嘉義朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄岡山壽天宮、高雄楠梓元帥廟。
陳副總統在大年初一上午也將赴天主教台北聖家堂，為國家和人民祈福，並發送福袋。
大年初二，蔡總統將走訪台北關渡宮、新北慈惠宮、新北板橋接雲寺；初二下午轉赴新竹縣新埔義民廟、新竹市香山天后宮、苗栗頭份義民廟。
大年初三，蔡總統重點擺在中台灣。她上午走訪台中豐原慈濟宮、彰化溪湖福安宮；下午赴雲林縣北港朝天宮、嘉義市九華山地藏庵；大年初四，蔡總統一早先視導「桃園機場捷運」，接著將走訪中壢仁海宮。1060126
(中央社)
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