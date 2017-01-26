習近平向台灣拜年 談真情

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中共領導人習近平向台灣及港澳同胞拜年。（圖／新華社）

中共七常委出席在北京舉行的2017年春節團拜會。（圖／新華社）

春節前夕，中共中央國務院舉行春節團拜會，習近平代表中共中央、國務院，向大陸各族人民，並向台灣及港、澳同胞拜年。

中共7常委26日出席2017年春節團拜會。除習近平外，李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗出席團拜會。

習近平說，中華民族歷來重真情、尚大義。真情，需要用中華民族傳統美德來滋養。真情，是不虛、不私、不妄之情。真情不虛就是要忠誠老實、誠懇待人，真情不私就是要砥礪品德、剛正無私，真情不妄就是要光明磊落、坦坦蕩蕩。

(中時電子報)