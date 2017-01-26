火警燒死32狗 業者竟稱：僅有3犬貓死亡

動保處隨即前往萬里查獲，發現計有23犬隻屍體並無貓隻。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區「愛寶寵物店」今（26日）凌晨4時許發生大火，警消破門入內救出21隻小狗，消防員立即給氧、CPR急救，小隊長唐健清更直接幫1隻陷入昏迷的貴賓犬口對口人工呼吸，將牠從鬼門關前救回，最後仍有3隻搶救不治，另外29隻當場命喪火窟，共造成32隻死亡慘劇，起火原因仍待釐清。

業者陳小姐堅持表示，只有2隻貓1隻狗死亡，與消防隊救援數據落差極大，動保處循線至萬里某業者，查獲有23隻狗死亡，板橋愛寶寵物坊為何要對外說謊？店家是否有超養犬隻、違法繁殖等情事，是否有人為過失等，待火場報告鑑定出來，動保處將進一步查證。

板橋愛寶寵物坊於104年6月申請合法買賣、寄養寵物店家，動保處核准店內可以買賣、寄養共計20隻狗。

陳姓業者表示，她非常愛狗店內也是中途之家，只要別人不要養的、同業淘汰的犬隻，都會送來她這裡，飼養隻數僅有29隻狗、2隻貓。由於業者說法與消防隊提供資料落差極大，動保處隨即調閱附近店家監視器、及詢問新北轄區所有殯葬業，查出業者將犬隻屍體交由萬里某殯葬業者處理。

動保處隨即前往萬里查獲，發現計有23犬隻屍體並無貓隻，分別有13隻馬爾濟斯，6隻紅貴賓，1隻黑貴賓，3隻焦黑無法辨識品種，且僅4犬隻有植晶片，不是業者說的僅死亡2貓1狗，業主為何要隱瞞犬隻死亡傷數，及是否有規避法律責任？動保處將再進一步釐清，目前23隻屍體動保處已請殯葬業者先行冰存，待消防局火場鑑定報告出爐後，再進一步釐清是否有人為疏失。

動保處指出，若發現飼主有違法繁殖或超賣犬隻情事，也將依動保法第22條裁罰處以10萬-300萬罰鍰。

(中時)