奉獻50年！英傳教士獲移民署頒發梅花卡

英國女傳教士戴默麗今（26日）獲移民署頒發特殊貢獻梅花卡。（葉書宏翻攝）

英國女傳教士戴默麗今（26日）獲移民署頒發特殊貢獻梅花卡。（葉書宏翻攝）

英國女傳教士戴默麗今（26日）獲移民署頒發特殊貢獻梅花卡。（葉書宏翻攝）

英國女傳教士戴默麗今（26日）獲移民署頒發特殊貢獻梅花卡，表彰其在台50年對台灣深坑地區之奉獻。

戴默麗於民國56年1月遠渡重洋，隻身從英國倫敦來台宣教，自民國57年4月起在深坑地區基督教會服務。時值38歲的她，本著基督仁愛的精神，來到當時衛生條件不佳、物資貧瘠的窮鄉僻壤，將自己像一粒麥子一樣，深埋在深坑這個小地方。

戴默麗為人謙和，常關懷教友及深坑地區居民，從不吝於用話語給予鼓勵支持，或實際提供金錢物質援助窮困缺乏者，並長期於深坑地區推動教會工作，如推動教會主動到醫院或家庭探訪病患或身心軟弱之人，固定每月前往深坑地區的「宏十字護理之家」探訪關心老者。

在教育、教化人心方面貢獻極多，帶領教友及前來教會的居民研讀聖經，除教導聖經教義、宣導道德良知外，也使許多原本目不識丁的教友，藉由修習注音版的聖經中學習識字，開啟教友們的智慧大門。

另外對於許多來自家弱勢家庭的教友，因為戴默麗的關懷輔導，填補家庭的功能，亦使教友從自卑中茁壯、學習自我肯定及了解生命的意義。

移民署長何榮村表示，梅花卡所頒發的對象包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民等對象，均須透過審查會由各領域的專家學者審核通過始可核發。

戴默麗秉持上帝教導她的座右銘「只管跟隨」，把她一生最精華的歲月都奉獻在台灣這塊土地上，同時本著基督仁愛的精神，傳揚愛與仁恕，並身體力行，能夠獲頒梅花卡實至名歸。

(中時)