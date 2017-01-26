有雞可尋報新春 濕地故事館送「好時雞組合包」
農曆春節將至，新北市環保局邀請民眾來板橋435藝文特區內的「濕地故事館」，一起參加新春限定「有雞可尋報新春」活動，在1月29日（大年初二）到2月1日（大年初五）期間，每日前50組到館的民眾，即可領取一份賀年小禮，討個吉祥好彩頭。
另外完成闖關任務還可再拿精美「好時雞」組合包；初三到初五還可以免費參加「金雞母財神袋」手作DIY活動，限額20名現場報名喔！
環保局表示，濕地故事館安排了金雞報喜的熱鬧新春闖關活動，包括在館內天花板尋找闖關任務提示、尋找館內身上配戴與雞相關物品的工作人員、與館內秧雞科任一鳥類合照上傳Facebook、尋找問卷答案等活動；也準備了許多好禮要送給來館民眾，有裝滿濕地相關文具和精美紀念品的賀年小禮，以及放了金雞杯墊、年曆及賀卡的限定版「好時雞」組合包！
濕地故事館是一個以人工濕地為主題的環境教育展館，將新北市濕地建置的理念、過程及相關水環境教育資訊呈現於故事館中，自101年12月15日開館以來，累計至105年底，已吸引了近27萬人次前來參觀，是優質的環境教育場所及民眾知性休閒的好去處！
新北市環保局歡迎所有大朋友、小朋友新春假期一起來「溼地故事館」走春闖關玩遊戲、快樂拿好禮，在輕鬆氛圍中認識濕地生態，讓環境教育在每個人的心中紮根茁壯，過個知性又快樂的新年！
(中時)
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