新北市永和區工業及服務業普查所2月16日成立
105年工業及服務業普查將於今年4月15日至6月15日全面展開，新北市永和區公所為順利推動普查工作，將於2月16日上午10時正式成立「新北市永和區工業及服務業普查所」，由區長吳興邦於永和區公所前廣場進行揭牌儀式。
吳興邦表示，凡從事工業及服務業之企業或場所單位，無論公營或民營、公司或非公司組織、已登記或未登記，其設有固定營業辦公處所、設備及從業員工者，皆為本普查對象。普查人員訪查時都會配帶普查識別證及訪查通知單，資料僅針對整體產業分析應用，不作課稅或取締之用，企業資料依法絕對保密，請企業經營者放心提供。
工業及服務業普查自民國43年開辦以來，定期每5年舉辦一次，今年為第13次辦理，預估永和區普查數約9216家。永和區公所呼籲，企業界配合支持，提供詳實資料，普查同仁亦將嚴守資料保密原則，以達成本普查預期目標。
(中時)
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