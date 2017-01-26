菲喪命毒販家屬請願 挑戰總統掃毒行動

死於菲律賓警方手下4名販毒嫌犯的家屬今天向最高法院請願，希望法院要求警方提出指控他們涉毒的證據。這是總統杜特蒂發動掃毒戰爭後，首次面臨司法挑戰。

澳洲國家廣播公司（ABC）和路透社報導，這4名嫌犯去年8月死於馬尼拉地區的掃蕩行動，代表他們家屬和一名生還者的律師，力促最高法院批准審查警方行動，因為官方說法「完全不一致」，讀起來就像「菲律賓電影院很久以前會播的」電影情節。

言詞強硬的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾說，若嫌犯因採取暴力抵抗而被殺，他會站在警察那邊。

杜特蒂7個月前就任至今，已有逾7000人遭殺害，約有2250人死於反毒行動，其餘則尚在調查當中。警方表示，其中許多人是死於幫派火拼，但輿論將這些人的喪命歸咎於與警方合夥的自衛隊。

請願書中要求最高法院向警方下令，暫停馬尼拉大都會區奎松市（Quezon City）部分地區的掃毒行動，遭殺害的4名嫌犯就是在此喪生；請願也要求警方交出最初認定這些受害者涉嫌販毒的監視資料與情資報告。這些家屬否認他們的親人涉毒。

菲律賓國家警署（Philippine National Police）發言人拒絕對此請願置評，並表示警方法務室正在研讀這份請願書，稍後會做出回應。

詢及這項請願時，總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）說，當局未涉入任何不符合法律程序的殺人事件，杜特蒂也會允許循司法程序處理此案。

菲律賓社會大眾普遍支持這項掃毒戰爭，反對聲音非常微弱。（譯者：中央社廖禹揚）1060126

(中央社)