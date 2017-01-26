鏖戰5盤 費爸擒瓦林卡挺進澳網決賽
「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）今天在澳洲公開賽男單4強賽經5盤鏖戰，以3比2盤數力壓同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）勝出，挺進決賽。
17座大滿貫金盃得主的費德瑞，以7比5、6比3、1比6、4比6、6比3，擊敗世界排名第4的瓦林卡。
第1盤，費爸在11局保發、12局破發後，搶下首盤；第2盤，費爸又在第6局成功破發，再下一城；但瓦林卡不甘示弱，第3盤強勢反撲，在2破費爸發球局情況下，扳回一城；第4盤第1、2局，瓦林卡與費爸互相破發，只是瓦林卡在9局再度破發，搶下這盤，與費爸戰成平手。
球賽進入決勝第5盤，唯瓦林卡在第6局發球失穩，雙發失誤奉送機會遭費爸破發，費爸接著在力保自己2次發球局後，摘下最後勝利，也拿下決賽門票與爭奪個人第18座滿貫賽金盃的機會。
費德瑞將在29日的決賽，遭逢西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與保加利亞好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）4強對戰的贏家。
美聯社報導，35歲的費爸是繼澳洲好手羅塞瓦（Ken Rosewall）之後，挺進大滿貫賽男單決賽年紀最大的選手；羅塞瓦1974年以39歲高齡闖進美國公開賽決賽。
費德瑞賽後說：「我覺得這一切發生得好快，感覺非常奇妙。在我最狂野的夢想裡，從沒想過能在澳網走這麼遠。這太美好了。」（譯者：中央社劉文瑜）1060126
(中央社)
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