陸環保部點名 春節愛放鞭炮城市

春節哪個城市最愛放鞭炮？大陸環境保護部監測司點名呼和浩特和瀋陽兩城市，並以監測資料佐證指出，2014至2016年春節期間74城市除夕至十六空氣重污染情況，兩城市輪流當榜首，而且PM2.5汙染最嚴重的時候，集中在除夕夜間至初一淩晨，以及初五或十六日夜間，全都是因為燃煙花爆竹放所致。

數據排名顯示，2014年至2016年除夕到十六間，PM2.5小時峰值濃度最高的前10位城市，年度第一名依序是呼和浩特、瀋陽、呼和浩特；若除夕至初一跨農曆年夜來看，2014年至2016年榜首排序依舊是呼和浩特、瀋陽、呼和浩特。

據環境保護部指出，煙花爆竹對空氣汙染影響十分明顯，建議民眾節日不燃放或減少燃放，落實環保過節新理念。

(旺報)