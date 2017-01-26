朱立倫視察板橋車站春節返鄉疏運拜早年、發福袋
春節連續假期即將展開，新北市板橋台鐵、高鐵車站、計程車招呼站及中長途客運站湧現返鄉人潮，市長朱立倫今（26）日晚間前往視察返鄉旅客疏運情形，感謝車站工作人員及駕駛員的辛勞，致贈福袋給民眾，預祝大家新年快樂、旅途平安。
朱立倫首先到台鐵及高鐵的剪票處，逐一向返鄉旅客問好、拜早年及發送福袋，許多民眾開心領取福袋，爭相與市長合照。
隨後，朱立倫前往鐵路警察局分駐所向春節期間值班員警致意後，步出車站大廳沿路向計程車駕駛朋友拜年及發送福袋，最後抵達板橋中長途客運站。
此外，朱立倫也特別前往捷運環狀線工地，了解春節期間工程整備情形，慰問工程人員輪值辛勞。
新北市交通局呼籲，春節返鄉民眾請多搭乘大眾運輸工具，開車上路可善加利用替代道路，隨時注意道路上資訊可變標誌看板，收聽警察廣播電台路況報導。
(中時)
關鍵字：朱立倫
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