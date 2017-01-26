菲警殺韓人 杜特蒂：將罪警人頭送南韓

菲律賓總統杜特蒂今天因菲國警察殺害1名南韓國民，向南韓道歉，並宣稱，他要把為非作歹的警察吊死，再把他們的人頭送到首爾。

杜特蒂再次主張恢復死刑，好讓他能1天吊死20名罪犯。

他承諾，會將國家警察局內參與去年10月綁架並殺害南韓商人者施以最嚴厲懲罰。

他說：「你們這些混蛋，你們這些警察，你們慘了，我可能會把你們的人頭送到南韓去。」

菲國參議院正就這名南韓商人被害案展開調查，據傳行兇的是曾勒索他妻子的反毒員警。

杜特蒂掃毒戰的批評者表示，杜特蒂一再誓言，員警若因殺死毒犯遭起訴將全力保護他們，讓貪腐員警更加膽大包天。這場掃毒行動已奪走6000條以上人命。1060126

(中央社)