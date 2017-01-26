美中南海之爭 菲擔心成為夾心餅
美國川普政府可能阻止中國大陸靠近南海人工島，美陸南海之爭菲律賓恐成夾心餅干，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）為此感到憂慮，但強調會保持中立。
羅倫沙納今天在記者會上說，「我們可能被夾在中間，左右為難，我很擔憂。如果美國真要採取行動，我們必須認真思考對策。」
他表示，菲律賓必須應付美國，因為菲美仍是軍事盟友，但同時也會以人民利益為基礎與大陸交涉。
美國總統川普的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson），稍早前曾表示將要求大陸停止在南海造島，而且不讓大陸軍艦進入人造島。
白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）23日也說，美國將保護在爭議海域的利益，也將阻止任何國家掌控國際海域。
羅倫沙納反問，「首先，中國已在南海了，美國人要怎麼阻止他們過去？」
有學者解讀，除了動武封鎖，美軍如何能阻止中方船隻進入島礁，因此阻攔中方船艦將引發戰爭。
羅倫沙納表示，國家安全委員會必須討論南海一旦陷入緊張的因應辦法，但美陸兩大勢力的南海之爭，菲律賓將維持中立。
美國智庫公布的衛星照片顯示，大陸至少將南海的7座礁岩改造成人工島，並部署武器，部份人工島位於菲國專屬經濟海域範圍內，馬尼拉已為此向北京發出外交照會，要求說明。
菲律賓過去數10年來一直是美國的軍事盟友，杜特蒂總統上任後改變政策，在與美國維繫關係之際也逐步向大陸及俄羅斯靠攏。1060126
(中央社)
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