永和網溪國小地下停車場 1月27日開放免費試停
新北市永和區網溪國小地下停車場，共提供652個小型車停車位，自1月27日起至2月28日止開放免費試停，1月20日起開放月租登記（1月20日至2月15日，過年期間1月27日至2月2日停止辦理），每日上午11時至晚間7時於停車場管理室辦理現場登記，意者請洽服務專線（02）2231-6406，臨時停車費率為每小時30元，月租契約規定則以每月6000元為上限，惟經營廠商自行提供優惠費率每月4800元。
新北市政府交通局表示，停車場引進民間資金與先進科技化管理設備，採用無票卡、車辨感應進出、車位在席偵測、智慧尋車系統，設置有緊急救命AED、親子優先停車區、求救鈴與完善的監視系統，大幅提升停車場服務品質。
興建完成之停車場除供當地社區使用外，又鄰近學區及市場，將有效改善周邊交通秩序。冀望網溪國小地下停車場之啟用，除讓民眾感受所提供的優質服務，更能了解政府規劃停車場所能達到紓解交通及創造民間就業與投資之多重效益。
(中時)
關鍵字：網溪國小
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