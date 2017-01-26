謝沛恩太狠心？！ 讓廖駿、賀一航的兒子們好受傷
賀歲電影《大釣哥》由黃朝亮導演執導，豬哥亮攜手藍正龍、謝沛恩、吳克群、吳朋奉、楊貴媚、黃仲崑、楊烈、林可彤與林玟誼等堅強陣容爆笑爆淚登場，片商今電影幕後花絮─釣到大來賓篇，集結眾星精彩幕後花絮，其中謝沛恩身手矯健，自小學習柔道、空手道、拳擊，此次在電影中因導演要求「來真的」，甚至讓演出對手戲的「大哥的兒子們」個個傷痕累累！
謝沛恩自小學習各種武術，還是「武甲盃搏擊比賽」場上表現亮眼的專業級選手，身手、力道都非比尋常，所以剛試第一場怎麼也放不開，就怕失手打傷了人，左顧右盼，提心吊膽，打歹徒像在撲蝴蝶，急得導演黃朝亮直跳腳，只好逼她一定要使盡全力真的打，如此一來，畫面裡的效果的確真實到讓人張目結舌，但只要有她就「意外」頻傳。
先是廖駿的兒子廖錦德被七個巴掌直擊面門，鼻血「嘩啦啦」流下，接著是賀一航的兒子曾治豪被一記「掃堂腿」劈中「重要部位」，痛得整個人跪下去喊「吾皇萬歲」！謝沛恩接二連三窘得耳根都紅了，不斷歪腰鞠躬說抱歉，但畢竟拍攝出來的畫面張力特別到位，「受災戶」們也只得都滿臉堆笑拍拍手，心裡想著：「長痛不如短痛，別再重拍就好啦！」
電影中兩大黑幫血拚，由鯊魚（楊烈飾演）帶領曾治豪、廖錦德與黑熊（吳朋奉飾演）鍾其翰、卞慶華、楊永維與黃浩銘，電影新星們雖是電影新手，表現非常搶眼，靠肢體語言搞笑，沖淡這場黑幫血拚的嚴肅氛圍，楊烈在寒夜裡濕躺地板犧牲演出，堪稱敬業！地球與王為演出賣力抓黑幫的兩個笨蛋警察，爬欄杆一定會跌倒、想耍帥一定會出糗，為電影畫龍點睛！
《大釣哥》是保護級（未滿6歲之兒童不宜觀賞，6歲以上未滿12歲之兒童需父母、師長或成年親友陪伴觀賞。）可以一家大小相約一起看，26日全台上映。
(中時)
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