小玉小球最萌身高差 停車變壓車

樂團主唱小玉和小球主演賀歲片「52赫茲我愛你」，為克服30公分「最萌身高差」，小球上下機車時，小玉笑稱要把車斜到像壓車。

「52赫茲我愛你」是導演魏德聖執導的音樂愛情電影，樂團「宇宙人」主唱小玉（林忠諭）、「棉花糖」主唱小球（莊鵑瑛）、「圖騰」主唱舒米恩、「小男孩」主唱米非主演，全片由17首原創音樂串成。

小玉和小球接受中央通訊社專訪時坦言「最萌身高差」是對戲最大困難，小玉說，片中要騎機車載小球，小球上下車時，車身都要斜到超歪角度才行；有場抹掉小球嘴邊巧克力的戲，身子要彎到非常低，直呼腰很痠。

開拍前接受5個月唱歌及表演訓練，小球表示，表演課最難是肢體接觸，當時她和小玉、舒米恩、米非還不熟，被要求做出情侶間的肢體接觸會很害羞。

談起有次老師出題表演調情，小球直喊真的被舒米恩惹火，舒米恩用兩隻手指夾她鼻子，小球當時心想鼻子過敏這樣弄好痛。經過表演訓練，演員之間關係加深、變好，但她和小玉礙於劇情設定，還被下令不可以太熟。

兩人異口同聲說練唱歌超難，小玉表示，唱歌是原本做的事，還要訓練就覺得很痛苦，音太高唱不到會很挫折，且都是新歌，過程還會一直修改。

小球坦言不像平常是唱自己創作，且音域高出非常多，還要邊唱邊跳真的很難，直呼是困難重重。開場戲花3天拍攝，都要處在亢奮狀態，體力要足夠，現場與很多專業演員一同拍戲，會給自己很大壓力，皮要繃緊。1060126

(中央社)