習近平出席春節團拜會 再提中國夢
中國大陸國家主席習近平今天晚間出席春節團拜會時表示，「全黨全軍全國各族人民要在中國共產黨領導下，聞雞起舞，登高望遠，擼起袖子加油幹」，向「中華民族偉大復興的中國夢進發」。
新華社報導，習近平首先向香港及澳門特別行政區同胞、台灣民眾和海外僑胞拜年。
他說， 2016年，「全黨全軍全國各族人民團結一心、開拓進取，實現『十三五』開門紅，推動黨和國家各項工作又邁上了一個新台階」。
習近平說，2017年，中國共產黨將召開第19次全國代表大會，為中國特色社會主義事業繪就新的藍圖。做好黨和國家各項工作，關鍵在求真務實、真抓實幹。全黨全軍全國各族人民要緊密團結在黨中央周圍，增強「四個意識」，堅定「四個自信」。
他說，要全面貫徹落實黨的18大和18屆三中、四中、五中、六中全會精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀為指導，貫徹黨中央治國理政新理念新思想新戰略，堅持穩中求進工作總基調。
他最後說，「全黨全軍全國各族人民要在中國共產黨領導下，聞雞起舞，登高望遠，擼起袖子加油幹，繼續向著全面建成小康社會的奮鬥目標進發，繼續向著中華民族偉大復興的中國夢進發，繼續向著構建人類命運共同體的美好前景進發，在我們廣袤的國土上，書寫13億多中國人民偉大奮鬥的歷史新篇章」。1060126
(中央社)
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