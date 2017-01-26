英國提啟動脫歐程序法案 國會下週辯論

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英國政府今天公布一項法案草案，這項法案將授權首相梅伊（Theresa May）啟動脫歐程序。英國國會下週就將辯論這項法案。

脫歐大臣戴維斯（David Davis）說：「英國人民已經做出退出歐洲聯盟（EU）的決定...因此我們今天在國會提出一項法案，允許我們在3月底正式啟動（歐盟里斯本條約）第50條。」

這項「通知歐盟退出法案」（European Union Notification of Withdrawal）只有兩條條文，要求英國國會授權梅伊根據歐盟里斯本條約第50條，通知歐盟英國有意退出歐盟。

英國政府表示，國會議員於1月31日和2月1日首次有機會辯論這項法案。

英國最高法院本週裁定，政府未獲國會授權不得啟動脫歐程序，英國政府因此被迫尋求國會批准。

反對黨已表態將對法案提出修正，恐拖慢法案進度，但保守黨首相梅伊在國會下議院握有多數，預期將獲國會議員放行。1060126

(中央社)