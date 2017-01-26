心情放輕鬆 憂鬱可能提高癌症致死率
研究人員今天表示，常感到憂鬱或焦慮的人死於部分癌症的風險可能較高。
英格蘭與威爾斯超過16萬成人的就醫紀錄顯示，形容自己心理憂鬱的人較可能因癌症喪命，尤其結腸、攝護腺及胰腺癌。
研究人員表示，這群人罹患白血病、食道癌的死亡率也較高。研究結果發表於英國醫學期刊（BMJ）。
研究人員也在結論中謹慎指出，數據連結不代表心情與癌症之間具重要的因果關係。
但他們表示，這項發現為心理與身體健康無法單獨保全、彼此是會相互影響帶來更多證據。
先前研究顯示，長期憂鬱和焦慮可能引發心臟疾病及中風。（譯者：中央社蔡佳伶）1060126
(中央社)
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