環保創意燈籠得獎作品出爐 妝點枋橋超吸睛

迎接農曆新春，新北市板橋區公所舉辦「2017新北慶元宵，手作提燈耀枋橋」活動。（葉書宏翻攝）

迎接農曆新春，新北市板橋區公所舉辦「2017新北慶元宵，手作提燈耀枋橋」活動，由「環保創意燈籠競賽」拉響系列活動第一砲，吸引近百組參賽者投件，競爭激烈！

比賽徵件結果出爐，小學組、中學組、社會組各選出10名得獎者，參賽者紛紛運用各式環保材質發揮創意，利用紙盒、紙杯、免洗湯匙等材料製作成應景的金雞、大吉大利的魚等各式節慶主題，吸睛度破表！

板橋區長林敬榜表示，「環保創意燈籠競賽」旨在點燃民眾的想像力，喚起現代社會中大家的「手作魂」，期盼大小朋友都能腦力激盪設計出最具特色的創意燈籠。而本年度為擴大社區參與，更特別舉辦「街內五里花燈製作工作坊」，邀集五里里民一同參與完成屬於各里的作品，分別創作大雞大利、金童行春、金雞報喜、榮耀黃石、魚躍龍門五盞大花燈，創造共同的元宵回憶。

創意燈籠得獎作品及五里大花燈將於1月26日至2月12日間分別展示於板橋慈惠宮廟前長廊及二樓藏經閣，歡迎民眾至慈惠宮遊覽或參拜時順便欣賞美麗的花燈，感受元宵氛圍。相關得獎名單及活動訊息將公佈於板橋區公所官網及活動粉絲專頁「2017新北慶元宵-手作提燈耀枋橋」，或電洽0800-387-222「2017新北慶元宵工作小組」詢問。

(中時)