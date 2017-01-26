大廈外牆拉皮完工 煥然一新迎新年
新北市都市更新整建維護外牆拉皮再添一案完工！永亨大廈位於永和區永亨路，原本外牆磁磚掉落嚴重，除影響景觀外更嚴重影響用路人安全，於是社區藉由申請市府都市更新整建維護經費補助，更換建築物外牆磁磚整理鐡窗違章建築物，經過了8個月的施工，於農曆年前換新裝。
永亨大廈管委會表示，大樓因為屋齡的關係，再加上颱風、地震、濕度及酸雨之類的影響，造成外牆磁磚脫落，為了避免磁磚雨砸傷人的事情發生，社區住戶都認同應該立刻處理這件事情，熱心的前主委陸先生主動積極整合住戶意願、參與市府整建維護審議等，最終獲得市府經費補助約256萬元（約占總經費46％），大大減輕住戶部分負擔，讓整體改善工程得以順利推動。
建築物除了更換外牆磁磚及塗料裝修外，還順便整理既有雜亂的外掛鐵窗、冷氣主機及管線等，住戶們說老屋拉皮換新裝後變得好整齊、美觀，增添市容街道的風采。
新北市政府都市更新處科長洪宜萍表示，為提升公共安全、改善城市景觀，市府提供屋齡15年以上且符合一定規模的建築物辦理外牆修繕經費補助，目前新北市境內藉由都市更新整建維護補助辦理立面修繕的案件，已有2案完工、1案委託施工中，如果有申請補助意願的民眾可以至都市更新處網站宣導專區查詢詳細內容。
(中時)
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