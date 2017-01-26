街友天寒無處去 暖警協助安置

警方協助街友到社會局求助。（葉書宏翻攝）

警方協助街友到社會局求助。（葉書宏翻攝）

44歲曾姓街友因為椎間盤突出開刀後不良於行，出院後舉目無親，加上天冷無處可去，只好請醫院社工協助搭著計程車從淡水馬偕醫院一路趕往新北市政府尋求安置機會。

由於計程車司機將其載到新北市府後不知該如何是好，只好在市府門口不斷觀望，幸好當時擔服大門勤務的新北市警察局保安大隊第三中隊員警朱文林主動發現，立刻連繫巡邏員警鐘瑞郎前來協助。

員警見其行動不便，先向服務台商借輪椅，並帶他到社會局關懷中心請求協助；經社會局關懷中心人員調閱資料發現，曾民已是社會局社會救助科協助安置個案；員警規勸其要收斂脾氣，先照顧好身體再外出找工作維生，曾民看到員警耐心協助又不斷噓寒問暖，感動地不停向員警道謝，頻頻表示會在安置機構好好休養，日後一定會好好重新做人，努力工作。

(中時)