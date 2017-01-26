英相梅伊搶頭香會川普 頭號任務談貿易
英國首相梅伊（Theresa May）今天前往美國，明天將搶到頭香，成為會見美國新總統川普的首位外國領袖，英國脫離歐洲聯盟（EU）後的貿易關係將成為會談首要議題。
梅伊承諾英國脫歐後經濟仍將繁榮發展，因此英國國會對這場會面抱有高度期待，美國華府政治圈也將密切關注，從中尋找川普的外交政策線索。
雖然川普熱烈支持英國脫歐，認為這和他本身靠著反體制主張崛起而入主白宮相呼應，但他抨擊主流政治，而且呼籲採取保護主義貿易體制，可能會讓梅伊很頭大。
梅伊今天在賓州費城會見美國共和黨領袖，明天將在華府會見川普，商討雙邊貿易協議。
梅伊將送美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一籃來自首相官方鄉間別墅契克斯（Chequers）的土產，以及送川普蘇格蘭雙耳小淺酒杯。
梅伊發言人表示，梅伊此行意在與川普政府「建立富成效的關係」。
發言人並說，英國不會縱容凌虐或不人道對待嫌犯，英美關係密切使雙方在意見不同之處能有坦率交流。1060126
(中央社)
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