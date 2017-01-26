反恐大搜捕 奧地利逮IS十一嫌

我要評比

奧地利當局說，調查伊斯蘭國組織（IS）可能成員的800名警力在維也納和格拉茨（Graz）進行突檢，今天逮捕了11人。

然而媒體報導，這些突檢作業與1名17歲伊斯蘭國嫌疑分子上週在維也納落網無關；同時調查人員認為，並無恐怖攻擊行動即將發生。

格拉茨檢方說：「為配合目前調查恐怖組織嫌犯的行動，籌畫一段時間的協調作業已展開，動員了800名警力。」

1名發言人說，最初逮捕了8名嫌犯，包括「具有移民背景」的3名奧地利人以及2名波士尼亞人、1名敘利亞人、1名保加利亞人和1名馬其頓人，年齡都介於21─49歲間。

稍後警方在格拉茨又逮捕3人，都來自巴爾幹地區。1060126

(中央社)