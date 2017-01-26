全台最貴網球場啟用 前球后抵台備戰
WTA台灣賽斥資數百萬元打造全台最貴「室內移動式硬地板球場」今天啟用，前球后揚科維奇抵台後也到場練習。
世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open）將在台北小巨蛋進行，28日起就有會外賽賽程。
塞爾維亞前世界球后揚科維奇（Jelena Jankovic）抵達台灣才2個小時，就前往台北小巨蛋練球，在練了1個小時球後，揚科維奇表示，這次的場館很漂亮，比賽場地的地面速度也適中。
本次的澳洲網球公開賽（Australian Open），揚科維奇闖進到32強，這次來到台灣公開賽，她說，去年因為肩膀受傷缺席了很多比賽，排名也下滑許多，希望今年能找回發球威力，藉著贏球重新找回信心。
今天同樣來到比賽場地練球的，還包括台灣選手詹皓晴、張凱貞、徐竫雯等人。
今年賽季連續在奧克蘭、雪梨女網賽以及澳網都未能取勝，但詹皓晴仍對今年賽季保持相當樂觀的態度，「其實我們的訓練狀況很好，但不可能每場比賽都贏，我們搭檔快兩年了，對手一定會針對我們做研究」，詹皓晴說。
詹皓晴提到，她跟姐姐詹詠然有在做討論，在心態和打法上會做一些改變，她也特別向球迷喊話，希望大家進場看台灣公開賽，見識詹家姐妹展現全新的打法。
張凱貞則期許自己今年不只球技進步，最重要的是保持身體健康，希望能闖進世界前50名，「我現在很有信心」，張凱貞說。
日前因為腰傷的關係選擇休養，本次台灣公開賽將是徐竫雯今年賽季的首戰，休季期間特別加強體能訓練的她說，這次比賽強度很高，不管對誰都可以，希望能把訓練的發揮出來。1060126
(中央社)
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