高雄》佛館3D光雕煙火秀 今晚試放
「光照大千─慶祝佛光山開山50周年3D光雕祈福活動」，將在1月28日至2月12日，即農曆春節期間初1至16，每晚7點於佛陀紀念館登場；26日晚上於佛館先行舉辦3D光雕煙火秀試放，首次結合光影、音樂、煙火，融合劇情的3D光雕煙火秀，璀璨亮麗，讓人感受一場昇華心靈的視覺饗宴。
今年佛光山燈會首次推出3D光雕煙火秀，突破以往單一煙火演出的框架，彰顯環保和創意的概念，今晚的試放及總彩排，在大慈育幼院的花車進場後展開。
主場在磅礡的樂聲和交錯的萬丈光芒中揭開序幕，凸顯的是以現代科技演繹的九聲鐘響、大地震動、光照十方的意境，星雲大師讀誦「新春祈願文」的音聲此時響起，盼為大眾生起新年新希望。
佛光山寺常務副住持慧傳法師表示，佛光山每年春節平安燈法會期間，皆推出多元特色活動，今年適逢佛光山開山50周年及佛館開館5周年，特別推出3D光雕，讓大眾體驗不同以往的祈福活動。
佛館館長如常法師強調，佛館3D光雕祈福堪稱全台乃至全世界的創舉，有內容、祈願和故事，結合科技和訴求環保，呼應星雲大師所說的環保與心保，透過大家滿心的虔誠祈願，帶回滿滿的幸福，也在新春期間，帶給闔家美好的回憶。
(中時)
關鍵字：佛光山
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