過年必聽《恭喜恭喜》 典故竟令人哀傷...

台北迪化街商圈也擠滿採買年貨的民眾。（陳信翰攝）

姚莉、姚敏《恭喜恭喜》

鄧麗君版《恭喜恭喜》

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜…」這首人人耳熟能詳的過年必聽歌曲《恭喜恭喜》，傳唱近71年，但不說你不知道，這首《恭喜恭喜》一開始根本不是用來賀年。

大陸音樂家陳歌辛曾在抗日期間被捕3個月，後來在抗戰勝利後，以筆名「慶餘」寫下這首《恭喜恭喜》，紀念為戰爭犧牲的士兵與百姓，並由兄妹檔歌手姚敏、姚莉共同演唱，歌聲中帶有淡淡哀愁。

後來《恭喜恭喜》更被鄧麗君收錄在1968年的專輯鄧麗君之歌第十集《聖誕快樂‧敬賀新禧》中，憑著甜甜的嗓音與甜美形象，將農曆年的喜慶詮釋得淋漓盡致。

(中時電子報)