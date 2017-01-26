名師揮毫迎新春 樹林警防竊宣導

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新北市樹林警分局與樹林區公所合作，在樹林火車站2樓舉辦「大師揮毫、防竊宣導」。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局與樹林區公所合作，在樹林火車站2樓舉辦「大師揮毫、防竊宣導」。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局與樹林區公所合作，在樹林火車站2樓舉辦「大師揮毫、防竊宣導」，讓樹林地區民眾一起迎新春、防竊防騙。

為使樹林居民於春節期間，有個平安、祥和、快樂的年節假期，樹林警分局特別與樹林區公所合作，邀請新北市書法學會在車站大廳即席揮毫，發放春聯贈送現場民眾。

現場不僅派出警察大頭娃娃與民眾相見歡外，同時還設置了宣導攤位，提供民眾防搶諮詢以及年節護鈔申請服務。創新作為不僅在鋒面籠罩的冷天內注入一股暖流，更吸引許多大小朋友目光。

樹林警分局長蘇永芳表示，為避免春節期間，民眾因金流往來熱絡，而成為不法份子覬覦目標，特別於年前強化犯罪預防，並推動防搶阻竊攔詐欺宣導，使樹林地區民眾能在治安平穩、交通順暢下，共同歡度一個美滿的春節。

(中時)