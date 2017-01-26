台塑環境事故 越南首度懲處4政府官員

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越南今天表示，針對台塑旗下公司鋼廠造成越南最大環境災難之一的事件，將懲處4名官員。這是這起事件發生10個月後，首次有政府官員遭懲處。

越南台塑河靜鋼廠去年4月汙染超過200公里海岸線，造成超過100公噸魚群死亡，重創四個省份的環境和經濟。

越南政府發表聲明指出，事件發生10個月後，政府首度對官員做出懲處行動，4名環境官員將遭調至其他部門，以及面臨行政處分，警告或申誡。

4名官員姓名未公布，越南政府表示，有人將遭降職。1060126

(中央社)